La Fórmula abre los conciertos de las Ferias y Fiestas de Salamanca este sábado

Las Ferias y Fiestas de Salamanca en honor a Santa María de la Vega comienzan mañana con la energía y el ritmo de La Fórmula, una de las orquestas más reconocidas del panorama nacional. La cita será en la Plaza de la Concordia, a partir de las 22:00 horas, donde un total de dieciocho artistas se subirán al escenario para ofrecer un show pensado para todos los públicos.

El repertorio combinará los temas más sonados del momento con música de baile y grandes éxitos de los años 80, en un espectáculo que promete hacer vibrar a vecinos y visitantes desde el primer acorde.

El Ayuntamiento ha recordado que, con el fin de garantizar la seguridad, en la Plaza de la Concordia no estará permitido introducir envases de vidrio, latas ni botellas de alcohol. Solo se podrán llevar botellas de agua de plástico de hasta medio litro. También se restringirá el acceso con mochilas o bolsos que superen los 60x30x15 centímetros, así como con objetos peligrosos o material pirotécnico.