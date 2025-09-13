Fuegos artificiales y los conciertos de Noan y de Lia Kali en la Plaza Mayor como 'plato fuerte' de este sábado

Salamanca se prepara para un día lleno de celebración y actividades para todas las edades en la jornada festiva de este sábado que promete una agenda repleta que combina la tradición local con espectáculos innovadores y música en vivo.

La mañana arranca a las 10:00 horas con el colorido pasacalles de folclore charro, organizado por la Peña el Tamboril, los participantes recorrerán barrios como Pizarrales, Oeste, Garrido y Tejares, antes de unirse en la Plaza de Anaya a mediodía.

A las 12:00 y 18:30, los icónicos cabezudos tomarán las calles, animados por la charanga Queloque's Band. Su recorrido matutino y vespertino, que parte del polideportivo de la Alamedilla, pasará por puntos emblemáticos como la Plaza Mayor, la calle Toro y la calle Zamora.

Los amantes de la historia podrán sumergirse en la atmósfera del Mercado Medieval de las 3 Culturas, que abre sus puertas a las 11:00 en la Vaguada de la Palma, ofreciendo artesanía y actividades para toda la familia.

La creatividad será protagonista en el centro de la ciudad con el regreso de los artesanos de caricaturas, quienes dinamizarán la Rúa y la calle Zamora en dos turnos: de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00.

El Festival de Artes de Calle presenta dos propuestas imperdibles. La Ludoteca en la Plaza Barcelona, abierta desde las 11:30, ofrecerá juegos y diversión, mientras que en el Patio Chico se podrá disfrutar de "Llar", un espectáculo de circo con malabares que combina humor y técnica, ideal para todas las edades.

En el Teatro Liceo, el musical "La Bella y la Bestia" ofrecerá un mensaje profundo y renovado al incorporar a una actriz-cantante ciega como protagonista. Las entradas para ambas funciones, sin embargo, ya están agotadas.

La tarde se llenará de melodías con varios conciertos. A las 19:00, la Banda Municipal de Música, dirigida por Mario Vercher, ofrecerá un concierto en el parque de la Alamedilla. A las 20:00, los Jardines de Santo Domingo acogerán el espectáculo de danza "Extractos de Querencia" de la compañía Antonio Najarro, en el marco de La Noche del Patrimonio.

La Plaza Mayor vibrará con los conciertos de feria. A las 20:30, el pop rock de Noan conquistará al público. Este joven artista, nominado a "Artista Revelación" de Los40, presentará éxitos como "Me mata(s)". Le seguirá, a las 23:00, la cantante barcelonesa Lia Kali, que deleitará con su potente voz y sus emotivas canciones de su álbum "Contra Todo Pronóstico".

Para culminar la jornada, a las 22:00, el cielo de Salamanca se iluminará con el espectáculo pirotécnico "Salamanca siente la pólvora", un show de diecisiete minutos a cargo de Pirotecnia Caballer FX.