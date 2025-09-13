Los fuegos artificiales vuelven a pintar el cielo de Salamanca este sábado

Las fiestas de la Virgen de la Vega están ya en sus últimos días. Pero Salamanca se niega a no aprovecharlas al máximo.

Por eso, la programación de este sábado 13 de septiembre, el último fin de semana de fiestas, ha includio un espectáculo de fuegos artificiales.

Este ya tradicional juego pirotécnico ha llenado el cielo de la capital charra de colores y el ambiente de olor a pólvora. Seguro que todos los que se han acercado al río Tormes, o han encontrado una localización con una buena visibilidad de la zona, han disfrutado de lo lindo de este momento tan especial.

Si te lo has perdido, puedes revivirlo en esta galería de fotos.