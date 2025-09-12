El grupo salmantino Diego Jiménez toma el parque Elio Antonio de Nebrija a golpe de flamenco, pop y salsa

Salamanca sigue vestida de fiesta, en honor a la Virgen de la Vega. En la jornada de este viernes 12 de septiembre no ha faltado la música en directo: a las 20:30 horas, el parque Elio Antonio de Nebrija a acogido al grupo salmantino Diego Jiménez.

Con una larga trayectoria a sus espaldas, esta banda destaca por su fusión de flamenco, pop y salsa, dando como resultado un sonido único, que les ha permitido tocar en una gran variedad de eventos.

El conjunto charro le ha regalado a su público una selección de sus mejores versiones y temas propios, demostrando la existencia de un potente talento local.

Puedes revivir el concierto de Diego Jiménez a través de la siguiente galería de fotos.

Asimismo, la programación musical de este viernes continuará a las 22:00 horas en la Plaza Mayor, donde la joven promesa convertida en artista consolidada, Marta Santos, se subirá al escenario.