José Mercé pone el broche de oro a las Ferias y Fiestas de Salamanca este lunes

Las Ferias y Fiestas de Salamanca llegan este lunes a su fin, y lo hacen por todo lo alto. La Plaza Mayor volverá a ser escenario de una gran cita musical con el esperado concierto de José Mercé, previsto para las 22:00 horas, como acto de clausura de la programación organizada por el Ayuntamiento en honor a Santa María de la Vega.

El cantaor jerezano, una de las grandes figuras del flamenco en España, ofrecerá un espectáculo muy especial en el que rendirá homenaje a Manuel Alejandro, compositor de referencia y paisano suyo, reinterpretando algunas de sus canciones más emblemáticas en clave flamenca.

Un homenaje flamenco con nuevas sonoridades

Acompañado por su cuadro habitual —dos guitarras, tres palmeros y percusión—, Mercé llevará al público salmantino por distintos palos del flamenco, enriquecidos con el sonido de un piano acústico y un contrabajo, que aportarán una dimensión musical diferente a temas reconocidos por varias generaciones.

Con 18 discos publicados desde 1968, José Mercé ha sabido mantenerse fiel a la esencia pura del cante, al tiempo que ha tendido puentes con otras músicas y públicos. En sus trabajos ha versionado con sello flamenco a artistas como Manu Chao, Aute, Víctor Jara, Louis Armstrong, Pablo Milanés o Serrat, consolidándose como una figura clave de la música española y referente intergeneracional.

Juegos para toda la familia en El Zurguén

Además del cierre musical, la jornada del lunes también contará con una actividad familiar en el barrio de El Zurguén, donde se instalará una ludoteca al aire libre con juegos de madera de gran formato.

Desde las 17:00 hasta las 20:30 horas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un espacio de juego libre y creativo, con propuestas de puntería, agilidad, ingenio, equilibrio y motricidad, pensadas para todas las edades.