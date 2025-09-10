Los40 Sessions aterriza en la Plaza Mayor de Salamanca con los éxitos más sonados

Los40 Sessions, el evento musical “más bailable” de la cadena de radio Los 40 ha aterrizado en la noche de este 10 septiembre en la Plaza Mayor de Salamanca para poner el acento musical a una fría noche que ha bajado la asistencia del público durante las Ferias y Fiestas de este 2025. El recinto de la plaza no se ha llenado y en esta ocasión tampoco ha sido necesaria la retirada de las terrazas de los bares.

Concierto de Los 40Sessions en la Plaza Mayor

Dos figuras destacadas de la radio musical española, Dani Moreno ‘El Gallo’ y el DJ San Bernardino, con una gran puesta en escena, han sido los encargados de amenizar esta cita con los grandes éxitos de la radio y de diferentes géneros musicales, temazos de música urbana, pop y electrónica con los que el público charro ha disfrutado, bailando canciones de actualidad que se están convirtiendo en himnos nacionales e internacionales.

Concierto de Los 40Sessions en la Plaza Mayor

Las canciones que han sonado en esta noche protagonizada por la juventud, forman parte ya de la vida de muchos de los asistentes, que además son frecuentes escuchar en esta cadena musical diariamente.

Este jueves, la Plaza Mayor tiene dos nuevas citas con la música. Ultraligera actuará a las 20:30 horas presentando su primer álbum Pelo de Foca. Dos horas más tarde, a las 22:30 horas será el turno de Siloé, uno de los grupos con mayor proyección del pop-rock nacional.