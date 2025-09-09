Magia, humor y acrobacias con “Tot BÉ” de Curolles en el XIX Festival de Artes de Calle

La tarde del 9 de septiembre, el Patio Chico se convirtió en escenario de risas, emoción y complicidad gracias a la compañía Curolles, que presentó Tot BÉ dentro de la programación del XIX Festival de Artes de Calle. El espectáculo, programado a las 19:00 horas, congregó a decenas de espectadores que disfrutaron de una propuesta cargada de humor, destreza y momentos de sorpresa.

Tot BÉ combina números de acrobacia, malabares y teatro gestual con una narrativa cercana, en la que los artistas de Curolles invitan al público a formar parte de la función. Con un estilo fresco y desenfadado, la compañía logra romper la cuarta pared y generar un ambiente en el que la risa se mezcla con la admiración por el virtuosismo técnico.

El Patio Chico, con su encanto histórico y su aire íntimo, se transformó en un espacio perfecto para la cercanía que propone Curolles. Familias, jóvenes y mayores se dejaron llevar por la energía de los intérpretes, que hicieron honor al nombre del espectáculo: todo fue bien.

El XIX Festival de Artes de Calle continúa consolidándose como una cita imprescindible, donde compañías nacionales e internacionales convierten Salamanca en un escenario abierto para la creatividad.