La música de Europe y actividades para todos marcan el ritmo del domingo en Salamanca

La agenda festiva organizada por el Ayuntamiento de Salamanca en honor a Santa María de la Vega sigue su curso con una cita muy especial: el concierto gratuito del legendario grupo sueco Europe, que tendrá lugar este domingo a las 22:00 horas en la Plaza Mayor. Esta será la única oportunidad para disfrutar en directo y sin coste de entrada de la banda durante su gira por España.

Europe, uno de los iconos del rock mundial desde hace más de 40 años, llega a Salamanca con su energía y carisma inconfundibles. Formados en 1979 en Estocolmo, la banda cuenta con figuras emblemáticas como Joey Tempest (voz), John Norum (guitarra), Mic Michaeli (teclados), John Leven (bajo) e Ian Haugland (batería). Su himno "The Final Countdown" catapultó a Europe al estrellato mundial, siendo un éxito en más de 25 países y vendiendo millones de discos.

Más actividades para todos los gustos

Las celebraciones del día no se limitan a la música. A las 10:30 de la mañana dará inicio el XXXVII Día del Tamborilero, organizado junto a la peña folclórica El Tamboril, con salida desde la Puerta Zamora y concentración final en la Plaza Mayor.

Para los más pequeños, a las 12:30 horas en el parque de la Alamedilla, se realizará un cuentacuentos en inglés titulado “Welcome to the Jungle”, en colaboración con Kids&Us.

Los tradicionales cabezudos recorrerán las calles en dos pases: uno a las 12:00 y otro a las 18:30 horas, acompañados por la charanga La Escala. La ruta incluye lugares emblemáticos como Plaza España, calle Toro, Plaza de los Bandos, y el parque de la Alamedilla, entre otros.

Dentro del XIX Festival de Artes de Calle, la Ludoteca se trasladará al parque de Huerta Otea, mientras que en el Patio Chico se representará “El abrazo”, un espectáculo de la compañía Titiriteros de Binéfar que fusiona teatro de títeres, música y folclore, creando un puente cultural entre generaciones y estilos.

Además, la compañía salmantina Planetarium ofrecerá a las 20:00 horas un nuevo pase de su pasacalles “Los Lumens”, que partirá desde la Plaza Concilio de Trento.

En los Jardines de Santo Domingo, en colaboración con la Fundación Venancio Blanco, se realizarán demostraciones participativas de grabado y estampación por la mañana, y encuadernación creativa por la tarde.

A las 20:30 horas, el parque Elio Antonio de Nebrija acogerá el concierto de Ruido de Fondo, grupo salmantino de hard rock que tras 15 años de pausa volvió en 2024 con un nuevo disco titulado “Que calle la gente”. Su directo destaca por la energía y la conexión con el público.

Para cerrar el día, este domingo será la última jornada del Mercado de las 3 Culturas en la Vaguada de la Palma.