La música local se abre paso en la Plaza Mayor de Salamanca: “Escucharán el hard rock que me gusta, con toques de Bon Jovi, Silvio Rodríguez o Joan Manuel Serrat”

La música local de Salamanca tendrá por fin su recompensa con una banda local que actuará este domingo, 7 de septiembre. Tras ganar el V Concurso Municipal de Bandas que ha organizado el consistorio charro, han visto como uno de los sueños de cualquier grupo se hace realidad, tocar en la Plaza Mayor de Salamanca.

A partir de las 21:00 horas, y previo al concierto de Siempre Así, la capital del Tormes podrá vivir de cerca el trabajo que cuesta sacar un grupo musical hacia delante y así sentir de primera mano las notas musicales que van a impregnar los cuatros rincones de uno de los lugares más icónicos de España.

Óscar García, compositor, cantante y guitarrista de la banda ha hablado con SALAMANCA24HORAS para conocer más de cerca a la banda, donde con toques de Bon Jovi, Camilo Sesto o Silvio Rodríguez, harán las delicias de los espectadores que se acerquen hasta el lugar. Con pasado en Almirante Benbow, como se les puede encontrar en redes sociales, harán que sus notas musicales suenen a festival.

Pregunta.Finalistas junto a Old Virginia y Texas Resaca Blues, y os lleváis el gran premio, actuar nada más y nada menos que en la Plaza Mayor de Salamanca.

Respuesta.Era la segunda vez que me presentaba a V Concurso de Bandas de Salamanca, el año pasado me presenté con otra canción, y este año fue ‘Sol de invierno’, con la que gané.

P.¿De qué habla esa canción?

R.De la vida en general. Una letra que suele hablar sobre los temas de la vida como es el amor, los recuerdos y la nostalgia.

P.Para conocer a Benbow, ¿cómo empezáis en el mundo de la música?

R.Antes nos llamábamos Almirante Benbow en 2005 y años después se disolvió el grupo y con los años he seguido componiendo. Al final he seguido porque el fin es tocar, hacer música y que la gente te escuche. Benbow soy yo solo, pero tengo muchos amigos que me ayudan en el día a día.

Óscar García, de Benbow. FOTO: JBC

P.Banda local que tocará en un marco incomparable, donde hacía mucho tiempo que no se veían a grupos de Salamanca, ¿podríamos considerar que es un mérito a vuestra carrera?

R.Yo llevo muchos años en la música, tengo ya una edad, más de 50 años, pero soy una persona que lleva muchos años en esto, desde los 17. Incluso estuve muchos años atrás en un grupo que nos llamábamos Laberinto Gris, y la verdad que estos reconocimientos y más en tu ciudad te alegran la vida. También es verdad que es muy bueno que el Ayuntamiento de Salamanca tenga estas iniciativas porque en la ciudad hay gente que hace muy buena música.

P.¿Qué se va a encontrar Salamanca en la Plaza Mayor esta noche con vosotros?

R.Música bastante íntima, a pesar de ser rock and Roll, música que habla de mi vida y de mi personalidad, de mis recuerdos… música de cantautor.

P.Para conocer de dónde vienen las canciones, ¿cuáles son vuestras influencias musicales y cómo se reflejan en vuestro sonido?

R.Siempre he escuchado hard rock americano y mi voz tiende eso, pero me gusta mucho Joan Manuel Serrat, Silvio Rodrñiguez o cualquier canción que me toque. Escucho más lo primero, pero suelo tener influencias de todo tipo menos del reggaeton que no lo soporto.

Óscar García, de Benbow. FOTO: Alfonso Barco

P.Si pudieran colaborar con cualquier artista, local o internacional, ¿con quién sería y por qué?

R.Estaría genial con Europe, encima que vienen a Salamanca… pero Bon Jovi también, con Manolo García, con Fito… con gente maja (entre risas).

P.Os vais a Alemania, a propuesta del Ayuntamiento, ¿no?

R.Sí, nos vamos a Würzburg. Todos los años hacen un festival allí e invitan a un grupo de Salamanca. Este año nos lo ofrecieron y poco a poco nos hemos ido animando y nos vamos para allá.

P.Ya para finalizar, ¿qué mensaje les enviamos a los salmantinos para que vayan a veros ese día?

R.Que hay gente muy buena en Salamanca que merece ser escuchada. Yo solo diría que los escucheis y, si no te gustan, no les escuches más. Pero que visiten sus páginas, sus redes, todo lo que es internet y sus canciones. Les diría que apoyen a todos los grupos salmantinos como hoy.