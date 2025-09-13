Noan buscará ‘encender’ la Plaza Mayor de Salamanca: “Se van a encontrar a un grupo de jóvenes con ganas de saltar, bailar, gritar y con mucha energía”

Las Ferias y Fiestas de Salamanca siempre han destacado por tener un marco incomparable en el que actuar como es la Plaza Mayor, un lugar querido y deseado por muchos, y en el que artistas de talla mundial han tenido la suerte de poder actuar, viendo cómo la gente vibra con cada nota musical y cómo los rincones del lugar desprenden el arte que destaca tanto en Salamanca.

Este sábado, 13 de septiembre, justo antes de Lia Kali, será el turno de Noan, artista vasco nacido en Zarautz donde se ha convertido en una de las mayores promesas del género pop rock. Y es que a pesar de haber tenido grandes éxitos como "Odio que te quiero", "Te echo de –", "Superpoder" y "Especial", su trabajo va mucho más allá de los temas que ‘se han pegado’, demostrando cómo los jóvenes vienen pisando fuerte y como la industria musical agradece lo sufrido en forma de público que siguen a los cantantes a cualquiera de los festivales.

Varias de sus canciones ya han estado en el TOP 50 Viral de España, pero Iñigo López de Samaniego, su nombre, dejará el listón del cartel de Fiestas muy alto demostrando por qué su música habla por sí misma. En la entrevista concedida a SALAMANCA24HORAS, ha hablado sobre sus canciones, cuándo lleva componiendo y, sobre todo, sobre la bonita unión que tiene con la capital del Tormes.

Pregunta.La Plaza Mayor, uno de los lugares más bonitos en los que se puede actuar, ¿qué es para Noan tocar allí?

Respuesta.Tocar en un lugar como la Plaza Mayo de Salamanca, donde tan solo el nombre impone, es un gran honor para mí. Nunca hemos tocado allí y para la banda es un día muy importante

P.Tocáis junto antes que Lia Kali, gran exponente y referencia para muchos, pero vosotros vais a tocar para demostrar que vuestra música habla por sí sola.

R.Llevamos defendiendo esta música muchos años. El año pasado se publicó nuestro primer disco, “Persona Espacial”, donde después de muchos festivales llegamos a unas grandes Fiestas como las de Salamanca. Es increíble ya que siempre nos han dicho que es un lugar en el que hay que ir a tocar.

P.En Salamanca capital, además, será la primera vez que vais a actuar.

R.Estuvimos tocando en La Vellés en 2024, pero es la primera vez que vamos a Salamanca, a la capital. Cuando hemos anunciado los conciertos por salas siempre hemos querido incluir Salamanca, pero nunca habíamos dado ese paso hasta ahora.

P.Lógicamente, ahora la gente os verá en Plaza Mayor, pero también hay que destacar que todos los comienzos son duros y más cuando existen tantas bandas locales en el País Vasco.

R.Fíjate que mucha gente al final se queda con las canciones que se han hecho virales como "Odio que te quiero" o "Te echo de –", pero en el mundo de la música todos tienen sus inicios y se sufre. Yo comencé haciendo versiones y tocando en bares cuando empecé.

P.Antes de hablar sobre la música local, ¿habías estado antes en Salamanca?

R.Pues mira, uno de mis mejores amigos está estudiando aquí en Salamanca y fuimos a visitarlo toda la cuadrilla desde el País Vasco. Ya te digo que nos pareció muy bonita cuando la estuvimos viendo caminando, super cómoda y ya, cuando entré en la Plaza Mayor, me impactó muchísimo y me pareció muy grande. Ahora es un sueño poder estar ahí y más siendo las Fiestas de Salamanca.

P.Ahora sí, hablemos de la música local Noan y de lo difícil que es hacerse un hueco en este ámbito. Salamanca, al igual que el País Vasco, tiene muchas bandas emergentes. Eso hace que sea mucho más difícil hacerse un hueco.

R.Al final es muy complicado. Mira, tengo un amigo de Salamanca que toca en Aira y que fue monitor mío en el Camp Rock y siempre he hablado con él sobre eso. Hay muchas bandas en el País Vasco y realmente hay mucha música local, pero es muy difícil salir de ese ámbito local y hay bandas que tocan de una manera increíble. Además, las redes sociales están haciendo que se descubra cada vez más.

P.Para finalizar, la gente que vaya a la Plaza Mayor, ¿qué se va a encontrar?

R.Pues se va a encontrar con una banda de jóvenes, y con un proyecto en particular en el que llevo muchos años componiendo canciones, desde los 12 o 13 años. Una banda con muchas referencias porque siempre me ha gustado el pop rock de El Canto del Loco, de Pereza, o incluso del estadounidense como puede ser Green Day. Pero también tengo una parte más surfera con toques folkie. Al final estoy evolucionando e intentando llegar a más personas. Va a ser un directo con mucha energía, para saltar y para disfrutar las canciones. la gente que vaya se va a encontrar con una banda que es muy joven y donde todo lo hacemos con mucha pasión.