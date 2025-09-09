Paco Ventura: “El concierto de Salamanca es una de las últimas oportunidades que tiene la gente de ver a Medina Azahara”

Su música suena a Andalucía, a quejío entreverado con la fuerza del rock más duro. Medina Azahara llega a Salamanca en su última gira como grupo. Tras más de cuatro décadas pisando los escenarios los cordobeses dicen adiós con una potente puesta en escena que recorre lo mejor de su dilatada trayectoria, esa forjada a golpe de guitarra y sonido andaluz. ‘Todo tiene su fin’ da nombre a uno de sus mayores éxitos musicales y también a este último tour que pone el cierre a una trayectoria musical de fidelidad a un estilo que ha sobrevivido a modas y que deja casi una treintena de discos a los que volver una y otra vez.

Pregunta.Regresáis a Salamanca donde siempre habéis contado con un público fiel. ¿Habíais actuado en la Plaza Mayor antes?

Respuesta.En Salamanca tenemos un público estupendo, nos quiere muchísimo, va a ser una actuación increíble. No hemos tocado antes en la Plaza Mayor, pero yo la conozco bien. Estoy enamorado de Salamanca y de todo lo que es la Sierra de Francia. Me gusta mucho ir a La Alberca, a San Martín del Castañar, a Mogarraz, … Y siempre paro en Salamanca, así que para mí es importantísimo que Medina Azahara esté en la Plaza Mayor de Salamanca con esta gira tan emotiva. Es una gira un poco agridulce, porque hay mucha gente que viene a saborear una de las últimas oportunidades que tiene de ver al grupo en directo.

P.La gira está siendo larga, os quedan muchos compromisos, pero ya habéis anunciado que es la última tras 45 años, que es mucho tiempo, toda una vida…

R.Sí, toda una vida. Yo recuerdo cuando entré en Medina Azahara en 88 el rock andaluz estaba un poco en decadencia, la gente ya no confiaba demasiado en él, pensaban que era una música añeja que ya lo había dicho todo. Pero cuando entré, con esa ilusión, empezamos a componer Manuel y yo sabiendo que Medina Azahara tenía mucho que decir, que tenía mucho que aportar aún y poco a poco fuimos inculcando esa confianza en la gente. Comenzamos a hacer discos muy importantes, hicimos un directo en el 90 que fue un poco resumen de aquella primera etapa de rock andaluz y luego sacamos discos como ‘Sin Tiempo’, ‘Donde está la Luz’, ‘Árabe’ y canciones como ‘Necesito Respirar’ que casi desbancaron a esa primera canción, ‘Paseando por la Mezquita’. Es curioso porque, después de tanto tiempo que salió ‘Necesito Respirar’, que fue en el 92, hace un par de semanas nos enviaron el recuento de las descargas y escuchas de Spotify con un certificado de disco de platino por no sé cuántos millones de escuchas de 'Necesito Respirar', o sea que fíjate, después de tanto tiempo esa canción sigue igual de vigente.

P.Es un clásico que sigue vigente y no sé si cuando unas canciones logran tanto éxito opacan el resto del trabajo. ¿Cómo se logra el equilibrio entre lo que todo el mundo espera escuchar y lo más nuevo o la propuesta más personal del grupo?

R.Siempre tienes que encontrar ese equilibrio, ten en cuenta que casi que desde que está comenzando el concierto hay gente que te pide una canción u otra, porque ya casi las canciones de Medina Azahara son más parte de la historia de la gente de que viene a vernos que de la nuestra. Hay gente que se ha conocido con una balada, otra gente tiene recuerdos porque su padre le ponía las canciones de niños, pero siempre tienes que encontrar ese equilibrio. A nosotros no nos pesa tocar esas canciones porque es nuestra obligación, entre comillas, y nuestro placer. Queremos contentar a la gente, que el público se sienta feliz y pleno durante la actuación. La verdad es increíble cuando Manuel empieza con esas palabras, "Necesito respirar, descubrir el aire fresco" y empieza la canción, es… se me sigue poniendo el vello de punta porque es un placer. Al igual que cuando cantamos ‘Córdoba’ que la gente la toma también como himno de Medina Azahara o ‘Todo tiene su fin’. La verdad que hay canciones que hay que tocarlas siempre.

P.¿Y cómo se selecciona para una última gira el repertorio con todo el volumen de canciones que tiene un grupo como vosotros?

R.Es muy difícil, además que alguna vez hemos preguntado qué canción quieres que toquemos y cada uno dice una distinta, claro. Es muy difícil hacer una selección con casi 30 discos y tantas canciones. Ha sido complicado, pero hay una selección que hace que sea un concierto bonito, que sea un concierto emotivo. Incluso hemos hecho algunos medley para intentar hacer una pincelada de algunas canciones que es muy difícil tocar enteras, pero que sí queremos que aparezcan y que la gente las cante. Hay un medley de temas de los 80 que, la verdad, me encanta hacer. Voy a hacer un poco spoiler, porque empezamos con ‘Pasando por la Mezquita’ y lo siguiente son canciones de los 80 que piensas que la gente más joven no conoce y la verdad que sí, la respuesta es increíble. Somos un grupo multigeneracional. Yo creo que ese es uno de nuestros emblemas, que nos ha dado esta longevidad a lo largo de tantos años. Nuestra música ha ido pasando en herencia, de padres a hijos, incluso vienen nietos. Es un es una fiesta familiar que la gente disfruta, que todo el mundo canta y es algo muy bonito. Cada concierto que pasa es uno más, pero también es uno menos.

P.Habéis sido muy fieles a vuestro propio estilo, aunque habéis innovado en muchos discos vuestro sonido es muy característico en un mercado muy cambiante y de modas. No sé si hay un truco para poder mantenerse durante tantos años o simplemente habéis hecho lo que os ha salido del corazón y os ha funcionado.

R.Yo pienso que ha sido un poco eso, porque hemos sido un grupo inconformista. Cuando empezamos a tener otra vez aceptación, cuando la gente sabía que Medina Azahara estaba de vuelta otra vez, no quisimos recuperar esa fórmula del principio, de aquel ‘Paseando por la Mezquita’. Pensamos que sería añejar demasiado la música e hicimos un montón de cosas nuevas. Hicimos algunos discos un poco más hard rock, como fue 'Sin tiempo' o 'Donde está la luz', luego hicimos algunos con más presencia de la música árabe, como fue ‘Árabe’ o ‘Tánger’. Yo pienso que hemos ido evolucionando y dictando un poco lo que queríamos hacer nosotros. Nunca hemos mirado qué moda había en ese momento, las modas son efímeras, pasajeras y nosotros hemos querido mantener nuestro sello personal a la hora de hacer música. No queríamos adherirnos a ninguna moda porque todo pasa y Medina Azahara quería estar aquí. Y ha funcionado, la gente nos ha ido apoyando. A veces hemos podido acertar, otras menos, pero como en todo, si no te arriesgas no sabes qué fórmula puede ser mejor.

P.Y habéis dado con esa fórmula que os funciona. No es común encontrar un grupo que fusione el hard rock con Triana o el sonido andaluz …

R.Son distintas y yo pienso que, desgraciadamente, con Medina Azahara esta fórmula de rock andaluz se va a perder, porque hay gente joven que está haciendo también música, están experimentando, pero desde un punto de vista un poco más experimental, algunas veces más psicodélico, yo diría que menos comercial que como lo ha hecho Medina Azahara o lo hacía Triana. Medina Azahara siempre ha intentado tener muchísimas melodías, tener un mensaje en las letras. Somos músicos que nos gusta tocar. Tenemos un teclista increíble que es Manuel Ibáñez y a mí también me encanta tocar, con lo cual también nos gusta ese toque de calidad musical, de instrumentista. Nos gusta tener ese equilibrio entre el mensaje, la melodía y la musicalidad y yo pienso que con Medina Azahara se va a acabar esta forma de hacer ese rock andaluz. Ojalá salga alguien que coja ese relevo y tenga muchísimo que decir en la música.

P.Y después de muchos años también os han llegado muchos reconocimientos ...

R.Sí ... El recorrido, por supuesto, siempre ayuda. Tenemos bastantes discos de oro, algunos discos de platino. El mejor disco de rock por ‘Aixa”, mejor canción por ‘Córdoba’, tenemos la medalla de oro de las Bellas Artes, la medalla de Andalucía, ... tenemos casi de todo. Las muestras de cariño son increíbles. Ese respeto y ese cariño, ese agradecimiento, ... siempre te dicen gracias porque me has hecho feliz y no eres consciente de que eso pasa. Agradezco mucho a la gente que te ve de esa forma con tu música, que te ve tan grande cuando tú te ves tan normal.

P.Medina Azahara termina, pero sigues siendo músico y con una carrera en solitario ¿te seguiremos viendo en el escenario?

R.Somos músicos, la música está en nuestra cabeza, en nuestro corazón y seguro que vamos a seguir haciendo cosas. La gente va a tener noticias pronto de Paco Ventura, de Manuel Ibáñez y de Manuel Martínez, seguro. Con Medina Azahara hemos pensado que era el momento de dejarlo y, la verdad, cuando estamos casi mejor que nunca porque estamos teniendo una aceptación increíble en el escenario, somos una apisonadora, sonamos increíble. Es el momento para que la gente tenga ese recuerdo de ese Medina Azahara en el escenario dándolo todo.

P.¿En el concierto de Salamanca veremos alguna versión?, porque habéis versionado a Triana, a Los Módulos, Las Grecas, Miguel Ríos, …

R.Creo que sí, que vamos a hacer alguna pincelada. Aunque los repertorios siempre están bastante claros siempre se va girando un poco viendo al público y yo pienso que sí, que vamos a dar alguna sorpresa.