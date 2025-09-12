La Plaza de Anaya acoge la Feria del Ajedrez, con partidas simultáneas, cursillos y juegos para todas las edades

Dentro de la programación de las fiestas, la jornada de este viernes 12 de diciembre ha contado con una Feria del Ajedrez. Se ha celebrado en la Plaza de Anaya a partir de las 18:00 horas.

En ella, tanto se han disputado partidas de manera simultánea, como se han desarrollado cursillos y distintos juegos para todas las edades.

No es la primera vez que el enclave charro acoge este evento: la Feria del Ajedrez es ya una citra tradiconal de las fiestas en nombre de la Virgen de la Vega. Para algunos, supone su rito de iniciación en el ajedrez, que se dejan encandilar por un deporte mental que volverá a reclamarlos. Para otros, esta es la ocasión perfecta para compartir con otros una afición que ya traían de casa.

Si te la has perdido y quieres acercarte a la experiencia, o si fuiste y quieres revivirla, puedes hacerlo echándole un vistazo a esta galería de fotos.