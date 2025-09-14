La Plaza Mayor suena a tradición: Salamanca celebra el XXXVII Día del Tamborilero

Este domingo, Salamanca ha vuelto a vestirse de raíces para rendir homenaje a una de sus figuras más emblemáticas: el tamborilero. En el marco de las Ferias y Fiestas 2025, la ciudad ha celebrado con emoción el XXXVII Día del Tamborilero, una cita ya histórica que ha convertido la Plaza Mayor en un escenario vibrante de sonidos tradicionales, bailes, trajes típicos y sentimiento popular.

Desde primera hora de la mañana, la plaza ha recibido a docenas de tamborileros llegados desde distintos puntos de la provincia. Su música —profunda, alegre y ancestral— ha llenado de vida cada rincón del ágora salmantina, atrapando a salmantinos y visitantes en una atmósfera única, donde la memoria y la fiesta van de la mano.

Tampoco han faltado los trajes típicos, la emoción en los rostros de los más veteranos y la curiosidad en los más pequeños, que descubren —quizás por primera vez— la riqueza de una tradición viva y sentida.

Durante el acto se ha rendido homenaje a la figura del tamborilero no solo como músico, sino como transmisor de cultura, guardián de la memoria popular y pieza fundamental de las fiestas de nuestros pueblos.