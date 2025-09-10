Programación de Ferias y Fiestas para este 10 de septiembre: conciertos y jornada de puertas abiertas de espacios culturales en Salamanca

La programación de las Ferias y Fiestas de Salamanca sigue su curso con una variada oferta cultural y de ocio para todos los públicos. La jornada de este 10 de septiembre estará marcada por una jornada de puertas abiertas en la que participarán una veintena de espacios culturales e institucionales de la ciudad donde se podrá visitar el Ayuntamiento, el DA2, el parque de bomberos, la Torre de los Anaya, las dependencias de la Policía Local o el Ieronimus entre otros.

El día comenzará con el tradicional concierto de la Banda Municipal de Música a las 13:00 horas en la Plaza Mayor, bajo la dirección de Mario Vercher.

El Festival de Artes de Calle tendrá su espacio en la plaza de Trujillo con la Ludoteca, un área de juegos que estará disponible desde las 17:00 hasta las 20:30 horas.

A las 19:00 horas, el Patio Chico se convertirá en un escenario para la reflexión y la acrobacia con la compañía Circuspunto Teatro, que presentará la obra Somos. El espectáculo, con una cuidada estética y un alto nivel acrobático, invita a reflexionar sobre las complejidades humanas, combinando movimiento, música y humor.

Para los amantes de la música clásica y el teatro, el CAEM acogerá la zarzuela La Revoltosa, una actividad organizada por la Concejalía de Mayores. La obra narra las intrigas amorosas de un patio de vecinos madrileño de finales del siglo XIX. La entrada es con invitación.

La jornada festiva concluirá con dos conciertos:

-TBMC: a las 20:30 horas, la banda salmantina ofrecerá un recorrido por los himnos del rock en el Parque Elio Antonio de Nebrija. Con su estilo propio, el grupo rendirá homenaje a los grandes del género, reinterpretando canciones que han marcado a generaciones.

-LOS40SESSIONS: la Plaza Mayor se llenará de música a partir de las 22:00 horas con la participación de dos figuras destacadas de la radio musical española Dani Moreno “El Gallo”, locutor del programa Anda Ya, y San Bernardino, reconocido DJ y productor.

A continuación, en la siguiente lista se pueden consultar todos los espacios públicos que podrán visitarse este miércoles:

Espacios visitables en la jornada de puertas abiertas por las Ferias y Fiestas 2025 | Ayuntamiento de Salamanca

Toda la programación de las Ferias y Fiestas para los días restantes se puede consultar también en el siguiente documento: