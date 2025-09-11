Esta es la programación de Ferias y Fiestas para este jueves 11 septiembre

La programación festiva en honor a Santa María de la Vega arranca este jueves con la apertura del Mercado Medieval de las Tres Culturas, que se ubicará en la calle Vaguada de la Palma.

Ludoteca en la avenida Santiago Madrigal

De 17:00 a 20:30 horas, los más pequeños podrán disfrutar de una ludoteca al aire libre en la avenida Santiago Madrigal. Esta instalación cuenta con juegos de madera que fomentan la creatividad, la destreza y la socialización. Habrá juegos de puntería, ingenio, agilidad, estructuras de equilibrio y actividades para el desarrollo de la motricidad.

Espectáculo de humor en el Patio Chico

A las 19:00 horas, la compañía Nacho Vilar Producciones & Yllana presenta Olympics en el Patio Chico. La obra cuenta la historia de cuatro atletas que, al no clasificarse para los Juegos Olímpicos, deciden crear su propia competición. El resultado es un espectáculo cómico lleno de situaciones absurdas y surrealistas, con el característico humor gestual de Yllana.

Música en directo por toda la ciudad

También a las 19:00 h, la Banda Municipal de Música ofrecerá un concierto en la Plaza Barcelona.

A esa misma hora, el grupo de percusión Blocco Charro pondrá ritmo a las calles con una batucada itinerante que partirá de la plaza del Liceo y recorrerá calle Toro, calle Zamora y Plaza Mayor, regresando al punto de inicio.

Conciertos en la Plaza Mayor

La jornada se cerrará con dos conciertos destacados en la Plaza Mayor:

Ultraligera actuará a las 20:30 horas. Esta banda de rock alternativo, surgida en 2021, presenta su primer álbum Pelo de Foca. Con más de 300.000 oyentes mensuales en Spotify y éxitos como La Basura o Matanza en el Hotel, han agotado entradas en todas sus fechas de gira.

A las 22:30 horas será el turno de Siloé, uno de los grupos con mayor proyección del pop-rock nacional. Con discos como La Verdad, Metrópolis y el reciente Santa Trinidad, su repertorio incluye temas como Todos los besos, Sangre en las venas o Esa estrella. La banda, imagen de Castilla y León desde 2023, sigue cosechando éxitos por todo el país.