El ritmo carnavalesco en Salamanca llena de música el centro de la ciudad ante cientos de personas

Durante los últimos años, las batucadas se han puesto de moda en todas las festividades de España. Como no podía ser de otra forma, Salamanca también ha disfrutado de la misma a través de Batukamatraka, un espectáculo de percusión que ha puesto a bailar a todas las calles de la ciudad.

Desde la plaza del Liceo, la banda ha puesto el sazón afrobrasileño en un evento que ha llenado las calles del centro y que ha vuelto a demostrar cómo este tipo de bandas atraen cada vez a más personas.

Con el inconfundible color rojo que les caracteriza, y la sonrisa en todo momento de oreja a oreja, ha contagiado la alegría de las batucadas allí por donde pasaban, recordando a los carnavales de Río de Janeiro y repartiendo cultura a todos aquellos que se quedaban a ver qué eran instrumentos de percusión que retumbaban en las calles salmantinas.

Recorriendo la calle Toro y pasando por la imponente Plaza Mayor, a modo de pasacalles se ha puesto el color y la música como previa al esperado concierto de Medina Azahara que llenará el icónico lugar de la localidad charra, donde alguno que otro ya espera a las 22:00 horas.