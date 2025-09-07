La rumba de Siempre Así se apodera de la Plaza Mayor de Salamanca

El grupo sevillano Siempre Así, con una trayectoria de 30 años y 16 discos a sus espaldas, ha demostrado este domingo en la Plaza Mayor de Salamanca por qué su música ha conectado con varias generaciones, y lo ha hecho ante numerosos salmantinos que no han querido perderse uno de los primeros conciertos de las Ferias y Fiestas de la ciudad.

Con un repertorio que ya es parte de la banda sonora de millones de personas, Siempre Así ha llenado el aire de Salamanca con su inconfundible rumba alegre y sureña. Con más de un millón de copias vendidas y más de mil conciertos en España e Hispanoamérica, el grupo ha vuelto a demostrar su capacidad para abarrotar los auditorios más importantes y transformar cualquier espacio en una fiesta. No han faltado éxitos como 'A mi manera' o 'Te estoy queriendo tanto'.

El concierto ha sucedido a la actuación de Benbow, ganador del V Concurso Municipal de Bandas, que ha dado el pistoletazo musical a la noche y ha conquistado al público con sus letras sinceras y su pop rock personal.