Sara Cuadrado, pregonera: “Las ciencias empujan nuestra ciudad, creando empleo, forjando futuro y abriendo puertas”

Recuerdos de su infancia, de las ferias y fiestas, de sus veranos en el pueblo. Los conciertos en la Plaza, la vida universitaria, … la pregonera de las ferias y fiestas de Salamanca, Sara Cuadrado Castaño ha hecho un repaso a lo que supone Salamanca en su vida, a sus recuerdos, a la memoria grabada que nunca se olvida. “Quién me iba a decir, cuando jugaba en Garrido, con mis amiguitos del Colegio Santa Teresa, a lanzarnos cual kamikazes por la cuesta del depósito del agua de Chinchibarra, sobre tapas de wáter, ¡a ver quién llegaba antes! Con finales más o menos afortunados, con alguna pitera, sonrostrones a doquier y a menudo rotura de pantalones incluida, que hoy, 8 de septiembre del 2025, pudiera dirigirme a vosotros con humildad y agradecimiento por haber sido elegida pregonera de las Ferias de Salamanca, ¡mi ciudad!”.

A esa etapa universitaria que la preparó y la empujó para dedicarse a investigar sobre el cáncer, lo que la llevó a Estados Unidos a trabajar en el laboratorio del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. “Y ahora he decidido continuar mi sueño desde aquí, Salamanca. Para que estas terapias lleguen a los pacientes de cáncer que necesitan cura y esperanza”, ha asegurado. Algo por lo que ha dado las gracias a la ciudad, por acompañarla en un camino que la ha traído de regreso a casa para continuar con una importante labor en la lucha contra el cáncer.

De Sara ha dicho el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, que es una salmantina "pura cepa" y que es "pionera en el uso de virus para erradicar tumores, sus investigaciones están sirviendo para albergar grandes esperanzas a los pacientes de cáncer". Un "ejemplo de que la inversión en ciencia es inversión en calidad de vida. Porque tarde o temprano las investigaciones científicas dan el salto a nuestra sanidad pública, y nos permiten alcanzar grandes hitos como la medicina personalizada, nuevas técnicas como las destinadas a atender a los enfermos de párkinson o la tecnología para que los niños con parálisis puedan dar sus primeros pasos".

Un emotivo pregón en el salón de recepcions del Ayuntamiento de la ciudad que ha estado precedido por el concierto de la Banda Municipal de Música que ha tenido lugar en la Plaza Mayor.