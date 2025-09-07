Se suspende el concierto de Ferias de Rosario; será sustituida por Antonio José
El cambio se ha producido a última hora debido a un problema de salud sobrevenido de la artista, que le impide actuar
El artista Antonio José será quien actúe este lunes, 8 de septiembre, en la Plaza Mayor de Salamanca, en sustitución de Rosario Flores. El concierto, programado dentro de las Ferias y Fiestas, tendrá lugar a las 22:00 horas.
La organización ha informado que el cambio se ha producido a última hora debido a un problema de salud sobrevenido de la artista, que le impide actuar.
Antonio José, conocido por su éxito tras su paso por "La Voz", se subirá al escenario para ofrecer su repertorio de pop y baladas, convirtiéndose en uno de los platos fuertes de la programación musical de estas fiestas.
También te puede interesar