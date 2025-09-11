La ternura y el salvajismo aterrizan en la Plaza Mayor con Ultraligera: "Queremos llevar el nombre del rock español donde se merece"

Coque Fernández habla con naturalidad, sin artificios, reivindicando siempre la autenticidad: la de las canciones, la de los escenarios y la de un proyecto que ha pasado de abrir festivales a llenar salas con entradas agotadas. Él mismo lo resume con naturalidad: “Ha sido un crecimiento real, no algo efímero”.

Tras una gira y una temporada intensa de festivales, Ultraligera aterriza ahora en Salamanca para convertir la Plaza Mayor en un escenario de catarsis rockera, un show visceral y diferente: “Nuestro concierto nunca es igual”.

Coque, guitarrista del grupo, lo hace con un vínculo personal que añade emoción al concierto: su madre nació en Salamanca, donde también él vivió noches de juventud. Ahora regresa a la ciudad para presentar el directo que ha consolidado a Ultraligera como una de las formaciones más auténticas y potentes del panorama alternativo en castellano.

Pregunta.Llegan a Salamanca tras una gira de sold out por salas de toda España y su presencia en festivales importantes en 2025. ¿Cómo se digiere un crecimiento así de rápido manteniendo los pies en el suelo?

Respuesta. Creo que ha sido un crecimiento natural, es verdad que este disco ha funcionado mejor (refiriéndose a Piel de Foca) de lo que, esperaba, pero no es que hayamos salido hace un año y hemos sacado un sencillo y ya ha sido algo efímero. Nosotros llevamos cantando desde hace 10 años, aunque desde hace cuatro lo hacemos como Ultraligera.

Sí que es verdad que empezamos abriendo festivales a las 5, luego a las 7 y ya con este disco se ha notado un cambio, se ha creado una comunidad y ahora este año ha sido la hostia, muy contentos con el recibimiento.

P.Para mucha gente en Salamanca será la primera vez que los vean, ¿cómo describirías el sonido de Ultraligera a alguien que no los ha escuchado nunca?

Es una banda de rock alternativo con una personalidad propia, tenemos diferentes influencias desde el grunge de los 90 o cosas más alternativas. Sin embargo, no podemos olvidar que nuestro idioma es el castellano y van más por ahí los tiros. Somos una banda de rock moderna, con un buen show y una propuesta diferente, se podría resumir.

P.¿Imagino que no habrá cambio en la puesta de escena puesta, a pesar del escenario en la Plaza Mayor?

Totalmente. Tenemos muchas ganas de tocar en Salamanca. Nos lo habían pedido mucho en la gira de salas y cuando el mánager nos propuso la idea no lo dudamos. Además, a mí personalmente me hace ilusión porque mi madre nació en Salamanca, aunque luego vivió en Zamora.

Por este motivo estoy muy vinculado a Castilla y León por la parte de mi familia. Entonces lo espero como algo increíble, encima en un lugar espectacular donde incluso ha visto alguna borrachera mía de adolescente (cuenta riéndose)

P.En un mundo musical tan dominado por lo urbano, ¿cómo han logrado abrirse camino con una propuesta tan de guitarras y tan visceral?

Respecto de lo urbano… nuestro genero no es el masivo o el que copa las radios o los medios masivos. Las masas se van a lo urbano o al reguetón que no son tan música orgánica, pero creemos que ahora es un momento muy bueno para la música orgánica, para grupos que no son masivos.

Yo creo que hay un gran número de gente que sigue buscando buena música, que compran entradas, les gusta la música en directo. Aunque no sea masivo es un buen momento para la autenticidad, para que te creas tus canciones y lo que haces en el escenario.

Personalmente, lo que busco yo en una banda, que va más allá del artista, es lo auténtico y eso creo que es lo que nos identifica a nosotros, que no seguimos una moda y vamos a lo nuestro.

Concierto de Ultraligera en el Teatro Eslava | Gloria NM

P.Se han descrito como una mezcla entre ternura y salvajismo; de ahí ese nombre de Ultraligera. ¿Cómo definen ustedes ese equilibrio en su música y en la experiencia que buscan transmitir en vivo?

Al final tenemos dos partes y personalmente me pasa como los miembros de las bandas que me gustan.

Para mí una buena banda de rock también tienen sus momentos románticos, de baladas. Te pongo como ejemplo a Guns N’ Roses, que te crean una balada espectacular como ‘November Rain’ y luego son los más salvajes, drogadictos, borrachos… y que cantaban de todas esas burradas en otros muchos temas. Otros como Scorpions o Metallica, tienen esa idea tierna y bruta.

Me gusta que en ese sentido se enfoque todas las emociones del ser humano y también esa canción nostálgica y de amor.

P.Y en ese sentido, ¿qué etapa o etapas de la vida se podrían definir con las canciones de Ultraligera?

Hay un poco de todo, hay historias que hablan de amor y desamor, que hablan de borrachera, de introspección, de espiritualidad, pero intenta enfocar todas las emociones que sentimos los humanos

P.¿Qué creen que conecta emocionalmente más con el público: la intensidad sonora o las letras?

Es un poco todo. Nos encanta el directo y nos define.

Cuando hacíamos salas, mucha gente era la primera que nos veían, si no les hubiéramos convencido no volverían y han vuelto. Creo, a título personal, que la gente viene a vernos por las letras y va al concierto por ellas, pero luego se sorprende con la potencia sonora, la locura, la catarsis, que es un show que es diferente. Por ello creo han empatizado mucho con lo que tienen las dos partes de sonido y letra.

Ultraligera | Sara Irazábal

P.Y esa intensidad en el directo, ¿es algo planeado o simplemente se dejan llevar?

Nos dejamos llevar, no planeamos mucho. Hay alguna pequeña cosa que repetimos, pero cada escenario es diferente y el momento también. Existen momentos de improvisación, no es un show repetido nunca, se repiten patrones y canciones, pero cada uno es diferente cada noche.

P. Una duda perosnal ¿Cómo es tocar en el Congreso de los Diputados? (fueron el primer grupo de rock en tocar en el hemiciclo)

Bueno… eso fue dentro del circo que es el Congreso, de lo que es la política. Sin embargo, le dimos un poco de arte, que no viene mal tampoco, pero no puedo decirte que me hiciera mucha ilusión. Prefiero tocar en salas míticas o en festivales que veía de pequeño.

No obstante, es bonito ver algo que siempre has visto por televisión, que es historia y llevar allí tu arte y que la gente te escuche. Un sitio donde no suelen ocurrir cosas buenas y que nosotros hayamos podido llevar nuestra música, que intenta hacer el bien, que intenta alegrar, conectar con la gente; creo que es algo bueno y son cosas que se deberían hacer más a menudo.

P.Coque, en tu caso, la guitarra tiene mucho peso en el sonido de la banda. ¿Hay algún tema del repertorio en el que disfrutes especialmente porque sientes que te puedes soltar más?

La parte más salvaje, Me Miras Mal y Pelo de Foca, que es donde hacemos interpretación.

P.¿Qué esperan sentir tocando ahora en un lugar tan simbólico como la Plaza Mayor de Salamanca?

Lo que te digo, mucha ilusión a parte de porque mi madre nació allí, también porque he salido de fiesta, de borrachera. Salamanca es muy conocida por la fiesta y en la Plaza Mayor he visto buenos conciertos, por lo que es un privilegio.

P.Para ir cerrando: si tuviera que recomendarle a alguien de Salamanca una sola canción para entender el alma de Ultraligera, ¿cuál elegiría?

Matanza en el hotel

P.La última ¿Con qué sueña Ultraligera?

No lo sé, vamos paso a paso. Ahora solo estamos pensando en este bolo de Salamanca, pero también con la mente en esos cuatro conciertos cerrados en La Riviera.

Estamos centrados en el semana a semana. Cuando acabe noviembre ya estaremos centrados en un segundo disco, haciendo las demos… Queremos estar a la altura del proyecto, del mensaje y llevar el nombre del rock español donde se merece.