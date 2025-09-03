El tradicional pregón, un concierto y actividades para los más pequeños marcan la inauguración del Recinto Ferial de La Aldehuela este domingo

Este domingo, 7 de septiembre, el Recinto Ferial de La Aldehuela abrirá sus puertas para el público con variedad de actividades para todos los públicos. Desde las 23:00 horas, el artista Sergio Lucas deleitará con su voz aflamencada a los asistentes, con temas grabados en Salamanca como “No volvamos”, o por las playas españolas como “Desesperado por el sol”.

Por otro lado, y seguidamente, el pregón y el encendido del arco harán que se siga con las diferentes festividades marcadas para este día a partir de las 00:00 horas, engalanando el Recinto Ferial e iniciando oficialmente las Ferias y Fiestas de la Virgen de la Vega.

Más tarde, y de cara a que los más pequeños de la casa disfruten, el clásico desfile de cabezudos y gigantes animarán las calles de todo el recinto, devolviendo a Salamanca un septiembre más su música, tradición y entretenimiento para todos los públicos.

El pasado año, fueron muchas las personas que no quisieron perderse la oportunidad de ver de cerca el encendido, gracias a un gran despliegue de luces que, expectantes, esperan los salmantinos y salmantinas para disfrutar en compañía de amigos, familiares y conocidos.