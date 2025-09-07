Los trajes charros y las flores inundan Salamanca en honor a la Virgen de la Vega

Los trajes charros y las flores han vuelto a inundar las inmediaciones del Puente Romano y la Catedral en honor a la Virgen de la Vega. La tradicional ofrenda con la que se homenajea a la patrona de Salamanca desde hace 35 años ha robado las miradas de los salmantinos y turistas dispuestos a lo largo del recorrido. Los primeros han dado muestra de su devoción y orgullo, mientras que los segundos han quedado prendados de la belleza que rodea a unas de las actividades más esperadas de las Ferias y Fiestas de la ciudad.

XXXV Ofrenda Floral en Honor de Santa María de la Vega | Belén Hurtado

Los participantes, ataviados con los laboriosos trajes charros, han salido en procesión portando la talla de la Virgen de la Vega y la ofrenda floral desde la iglesia del Arrabal. Han continuado por el Puente Romano, brindando bellas estampas, y otros escenarios del centro de Salamanca hasta llegar al atrio de la Catedral. Allí, numerosos fieles y colectivos de la ciudad estaban esperando a la talla para depositar sus ramos de flores y presentar sus respetos.

Por segundo año consecutivo, la ofrenda ha contado con la colaboración de la Asociación de Floristas y Viveros de Salamanca. Su participación surgió a propuesta del Ayuntamiento tras la petición de ayuda de la Asociación del Traje Charro. Su primera propuesta fue la de unificar los colores, apostando por flores de tonalidades blancas y rosáceas para que la talla se pudiera ver "perfectamente" y evitar el “batiburrillo" existente en ediciones anteriores.