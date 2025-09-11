La Vaguada de la Palma, portal al pasado: arranca el Mercado Medieval en Salamanca

El eco del pasado ha regresado a la Vaguada de la Palma, que desde las 11:00 de la mañana de este jueves ha abierto sus puertas a uno de los eventos más esperados de las Ferias y Fiestas de Salamanca: el Mercado Medieval. Numerosos curiosos, salmantinos y visitantes, se han acercado a la zona para ser los primeros en disfrutar de una inmersión completa en la historia.

Siguiendo una tradición ya arraigada en la ciudad, los puestos se extienden, ofreciendo un festín para los sentidos. El aire se impregna de la mezcla de aromas exóticos del incienso y las especias, el dulzor de las plantas medicinales y el inconfundible olor a la gastronomía artesanal.

Comienza el mercado medieval en la Vaguada de la Palma | Belén Hurtado

Pero no son solo los productos los que transportan a otra época: los vendedores, ataviados con minuciosos trajes medievales, invitan a los transeúntes a dejar atrás el siglo XXI.

El Mercado Medieval se presenta, como cada año, como uno de los platos fuertes de las celebraciones, y promete cuatro días de intensa actividad. El mercado estará abierto del 11 al 14 de septiembre, ofreciendo a las familias una alternativa de ocio y cultura.

Los más pequeños podrán disfrutar de talleres y espectáculos, mientras que los mayores podrán deleitarse con la artesanía y los sabores de antaño.

Los organizadores esperan que, como cada año, miles de personas se sumerjan en esta aventura temporal, que combina historia, artesanía y espectáculo en un marco incomparable. La Vaguada de la Palma se consolida una vez más como el epicentro del viaje al pasado en estas fiestas.