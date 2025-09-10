Una veintena de espacios culturales e institucionales participarán este miércoles en la jornada de puertas abiertas por Ferias y Fiestas

Salamanca se abre al público con una veintena de espacios culturales e institucionales de puertas abiertas este miércoles, como parte de la programación de las ferias y fiestas. Esta iniciativa busca que los salmantinos y visitantes puedan explorar de forma gratuita algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

Entre los espacios participantes se encuentran la Casa Consistorial, el Museo del Comercio, el Centro de Arte Contemporáneo DA2 y el Museo de Historia de la Automoción, que abrirán en horario de mañana y tarde.

Las torres de las catedrales, Ieronimus, y las torres de la Clerecía, Scala Coeli, ofrecerán un amplio horario de visita desde las 10:00 hasta las 20:00 horas, con los últimos pases programados a las 19:00 y 19:15 horas, respectivamente.

El edificio histórico de la Universidad de Salamanca también abrirá sus puertas de 10:00 a 20:00 horas, y la Sala de Exposiciones de Santo Domingo se podrá visitar en horario de tarde, de 17:00 a 21:00 horas.

Para los interesados en la historia, se podrá visitar el Museo del Cerro de San Vicente, la Casa Museo Unamuno, y el Centro de interpretación de las Murallas Salmantinas. Además de los museos y edificios históricos, la jornada incluirá la visita a dependencias poco habituales para el público, como la Policía Local y el Parque de Bomberos, que también ofrecerán horarios especiales para sus visitas guiadas.