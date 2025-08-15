Castilla y León plantea incorporar la inteligencia artificial para analizar electrocardiogramas en centros de salud

La Consejería de Sanidad de Castilla y León está explorando la posibilidad de usar la inteligencia artificial (IA) para interpretar electrocardiogramas directamente en los centros de salud. Esta iniciativa, anunciada por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, busca ofrecer una "segunda opinión" automatizada en tiempo real, lo que mejoraría la seguridad clínica y permitiría la detección precoz de anomalías cardíacas sin necesidad de derivar a los pacientes al hospital.

El consejero explicó en ‘Los desayunos de Ical’ que esta tecnología proporcionaría una gran tranquilidad a los profesionales sanitarios, poniendo como ejemplo que "la posibilidad de que un electro en Villarcayo sea validado por un sistema experto proporciona una tranquilidad enorme al profesional y al paciente". Aunque el proyecto aún está en fase de evaluación, se perfila como una de las próximas líneas estratégicas de la Consejería en el uso de la IA, la cual, según Vázquez, debe tener una planificación clara y no aplicarse "por aplicarla".

Expansión del cribado de cáncer de mama y avances de la IA

Esta posible implementación se suma a otros proyectos de inteligencia artificial ya en marcha en la sanidad de la comunidad. El más avanzado es la lectura automatizada de mamografías, que podría estar funcionando en diciembre de este año. La llegada de esta tecnología, que ha supuesto una inversión de 1,32 millones de euros, podría ser el primer paso para ampliar el programa de cribado de cáncer de mama a mujeres desde los 40 años, frente al rango actual de 45 a 74.

Según el consejero, esta ampliación es una petición de los oncólogos debido al aumento de este tipo de cáncer en mujeres más jóvenes. La IA ayudaría a agilizar y mejorar la precisión del diagnóstico, un aspecto crucial para la supervivencia de las pacientes.

Alejandro Vázquez quiso dejar claro que la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo, no un sustituto de los profesionales. La tecnología libera tiempo en tareas repetitivas y mejora la precisión, como ya se ha demostrado en la lectura de radiografías de tórax y en otros proyectos localizados en áreas como neurocirugía o el seguimiento de pacientes con cáncer de próstata.

La Consejería financia estos proyectos principalmente con fondos europeos Next Generation, lo que permite avanzar en la transformación digital sin afectar los recursos propios del sistema. El objetivo final es consolidar un ecosistema digital en el que la IA sea una herramienta útil y sostenible al servicio de la salud pública.