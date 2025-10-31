Más de 300 jóvenes participan en la noche de Halloween en Guijuelo

La noche de Halloween se ha convertido en el escenario perfecto para el cierre de la agenda joven de octubre en Guijuelo, en la noche de este viernes, con la exitosa celebración de ‘El colegio maldito’. La actividad, considerada el plato fuerte de la programación, transformó el albergue municipal en un terrorífico centro escolar que atrajo a cerca de trescientos jóvenes.

El alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, se acercó al lugar en esta tarde-noche para compartir la experiencia con los participantes. Martín destacó el gran éxito de la iniciativa y aprovechó la ocasión para expresar su agradecimiento al equipo detrás de la organización.

Halloween en Guijuelo | Ayuntamiento de Guijuelo

El regidor reconoció públicamente el esfuerzo realizado por la Concejalía de Juventud, dirigida por Sara García, y a todos los miembros de Guijuelo Joven. En su mensaje, el alcalde enfatizó la labor de los numerosos voluntarios que se sumaron a la preparación, cuya implicación fue clave para dar vida a la ambientación del ‘Colegio maldito’.