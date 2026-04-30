Agricultura entra en la "guerra del ibérico" y advierte a Guijuelo

El Ministerio de Agricultura ha intervenido en el conflicto entre productores de jamón ibérico al advertir a la Denominación de Origen Guijuelo de que no podrá utilizar el término “ibérico” si sus productos no cumplen la normativa de calidad, según informa El País.

La disputa se ha intensificado tras la propuesta de la nueva Indicación Geográfica Protegida (IGP) ‘Embutidos Guijuelo’, que plantea flexibilizar los requisitos sobre la pureza racial del cerdo ibérico. Esta iniciativa ha generado rechazo en otras denominaciones, que temen una pérdida de calidad y de confianza por parte de los consumidores.

Aunque el Ministerio mantiene una posición de neutralidad institucional, ha subrayado que el uso del término “ibérico” está condicionado al cumplimiento estricto de la norma. La controversia, además, ya ha despertado la preocupación de las autoridades europeas por su posible impacto en la credibilidad de las indicaciones geográficas.