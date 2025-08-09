Aliados se alza con la victoria en la final de baloncesto 3x3 de Guijuelo

Este viernes, el municipio de Guijuelo ha celebrado una esperada final deportiva: la de su competición de baloncesto 3x3 de verano.

Aliados ha sido el equipo ganador tras vencer en la final por 21 a 16 a Tincolobondo. El tercer equipo ha sido Jorge’s Team.

En cuanto a los premios individuales, destacan Luis Alberto Alisente como Campeón de triples, Diego García Biosque como Campeón de tiros libres, Álvaro Hernández Martín como Campeón torneo de KO y Viti como Mejor jugador.

En la entrega de premios ha estado presente el concejal de Deportes, Jesús Manuel Hernández.