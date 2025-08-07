Los Amigos del Padre se alzan con la victoria en el Torneo de Fútbol Sala de Verano de Guijuelo

Los Amigos del padre ganan el campeonato de verano de fútbol sala

El equipo de Los Amigos del Padre se ha proclamado campeón de la XLIV edición del campeonato de verano de fútbol sala, tras una emocionante final disputada contra el conjunto de Pusapi. El encuentro, que finalizó con un empate a un gol, se decidió en una intensa tanda de penaltis a favor de los campeones.

El concejal de Deportes, Jesús Manuel Hernández, fue el encargado de entregar los premios a los ganadores y finalistas. Los Amigos del Padre recibieron un premio de 280 euros, un trofeo y un jamón, mientras que el Pusapi se llevó 105 euros, un trofeo y un lote de ibéricos como segundo clasificado.

En cuanto a los galardones individuales, Francisco Javier Sánchez, del Pusapi, fue reconocido como el máximo goleador del torneo, y Cristian Martín, del equipo Los de Siempre, se alzó con el premio al mejor portero.

El campeonato también celebró las categorías inferiores, donde los resultados fueron los siguientes:

en el cadete ell equipo de Santa Teresa se impuso a Alhambra Cadete. En categoría infantil, la Javineta consiguió la victoria, quedando Santa Teresa como subcampeón.

En alevín, la Danineta fue el ganador, y el Rayo Castellano ocupó el segundo puesto.

En estas categorías, el equipo campeón recibió un trofeo y un lote de embutidos, mientras que el segundo clasificado fue premiado con un trofeo.