Aqualia y el Ayuntamiento de Guijuelo activan las medidas de emergencia por la turbidez del agua tras la crecida del río Tormes

El Servicio Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Guijuelo ha decidido activar la captación de emergencia situada a pie de presa en Montejo para garantizar el suministro de agua en condiciones óptimas debido a la crecida del río Tormes.

El Ayuntamiento de Guijuelo y Aqualia, empresa concesionaria de la gestión integral del agua en el municipio, continúan monitorizando la evolución del caudal y la calidad del agua para mantener informada a la ciudadanía sobre cualquier novedad, como han asegurado desde la empresa concesionaria.

En las últimas horas, el río Tormes ha experimentado un desbordamiento significativo debido a las intensas precipitaciones registradas en su cabecera, que han alcanzado más de 150 litros por metro cuadrado, han añadido desde Aqualia.

Como consecuencia, el embalse de Santa Teresa ha recogido 55 hectómetros cúbicos en apenas doce horas, "una cifra excepcional que refleja la magnitud del episodio", han subrayado.

Este incremento súbito de caudal ha provocado que la turbidez del agua en la entrada a la planta supere los 120 NTU, es decir, 20 veces por encima de los valores habituales, lo que compromete la calidad del agua para su tratamiento convencional, han indicado.

Ante esta situación, se ha decidido activar la captación de emergencia situada a pie de presa en Montejo, recientemente acondicionada gracias a la colaboración de Aqualia y la Mancomunidad de Guijuelo y su entorno comarcal.

Esta infraestructura permitirá garantizar el suministro de agua en condiciones óptimas mientras se estabiliza el sistema.