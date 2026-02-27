Los arrieros, protagonistas de la recta final de la matanza de Guijuelo este sábado

Guijuelo está a punto de poner el broche final a su Matanza Típica de este año. Aunque no faltará a la cita de este sábado 28 de febrero la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Fuenterroble (Acasan), como protagonistas de uno de los momentos más emblemáticos de estas fiestas: el desfile de los arrieros.

El evento, que combina historia, gastronomía y cultura popular, contará con el despliegue de los carros tradicionales de la asociación, desde los emblemáticos carros jamoneros y bodegueros hasta los destinados a la artesanía, recreando una estampa propia de otros tiempos.

La cita comenzará a las 10:00 horas, desde Fuenterroble, cuando los arrieros y sus carros transitarán por el camino tradicional hasta su entrada en Guijuelo. Su paseo culminará en la plaza de Castilla y León, que se convertirá en el epicentro de la fiesta al albergar la última matanza de la temporada. Además, los carros de los arrieros permanecerán en dicha plaza hasta las 14:00 horas, para que todos los visitantes puedan apreciarlos.

La participación está abierta a toda la ciudadanía. Eso sí, a toda la que se presete a mantener el rigor histórico que conforma la estética de la jornada: se deben evitar marcas visibles tanto en ropa como calzado y se recomiendan blusas blancas y faldas largas a las mujeres y pantalones negros o marrones para los hombres.

A las 12:00 horas tendrá lugar el pregón arriero, al son de la gaita y el tamboril y aocmpañado de aguardiente y perrunillas. Durante la jornada, serán nombrados matanceros de honor Nacho Sandoval, presidente Cofrade Mayor en representación de la Cofradía del cocido madrileño; Diego García Azpíroz, CEO de Grupo Pescaderías Coruñesas; María Jamardo: periodista, Jefa de Tribunales de El Debate; Ángela Banzas, escritora finalista del Premio Planeta 2025; y Toni Monserra, escritor. Tras la matanza, ya a las 13:30 horas, se procederá a una degustación con fines solidarios y a las 14:00 horas será la comida de la matanza.

Además, también podrá visitarse la VII Feria Gastronómica, en la carpa municipal ubicada en la plaza Mayor, desde las 11:00 hasta las 22:00 horas.