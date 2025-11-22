Ayudas de 600 euros para los jóvenes deportistas de alto nivel empadronados en Guijuelo

El Ayuntamiento de Guijuelo, a través de la Concejalía de Deportes, ha abierto una convocatoria de ayudas económicas destinada a reconocer y apoyar a los jóvenes deportistas de alto nivel empadronados en el municipio.

El objetivo de esta iniciativa es contribuir a sufragar los gastos derivados de la práctica deportiva de competición. El concejal de Deportes, Jesús Manuel Hernández, subrayó la importancia de este apoyo: "El deporte para este equipo de Gobierno es un puntal fundamental e intentamos ayudar tanto a los clubes como a los deportistas. Lo que intentamos es contribuir con los gastos que tienen estos deportistas".

La convocatoria establece que se otorgará una ayuda individual de 600 euros a cada deportista beneficiario.

Los deportistas que deseen solicitar esta subvención deben cumplir los siguientes requisitos: haber nacido entre los años 1988 y 2016 y estar empadronados en el término municipal de Guijuelo, demostrando arraigo y residencia efectiva en el municipio. Haber participado en campeonatos nacionales de su deporte federado durante el año natural de 2024 (del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024).

La presentación de solicitudes se abre el próximo lunes 24 de noviembre y los interesados disponen de un plazo de 20 días hábiles para presentar su documentación en el Registro Municipal. Para obtener más información, pueden contactar directamente con el Ayuntamiento de Guijuelo.

El concejal Hernández mostró su orgullo por el programa, indicando que "hay pocas entidades locales que otorguen estas ayudas directas".