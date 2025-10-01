El Ayuntamiento destaca la importancia de los mayores en el Día de las personas de edad
La edil de Bienestar Social participa en las actividades programadas por el Ayuntamiento
En el Día de las personas de edad que se celebra este 1 de octubre, la concejala del área de Bienestar Social, Yolanda Alonso, ha leído un texto dedicado a los mayores de Guijuelo en el que reivindica que son una figura imprescindible y que no están solos. El Hogar del Jubilado de Guijuelo ha acogido la jornada de convivencia de los usuarios del Centro de Día y los Servicios de Promoción quienes han compartido un aperitivo con sangría, elaborada por los propios usuarios y jamón ibérico.
Además, se han entregado los premios a los mejores en los campeonatos de cinquillo y dominó. Tras jugar al bingo edición especial por esta fecha y participar en una comida diferentes, por la tarde degustarán un chocolate con bizcochos.
Este viernes y como parte del programa se llevará a cabo una jornada intergeneracional con los jóvenes del Centro Joven en el Hogar, ‘Un viaje a través del tiempo’, en el que ambas generaciones descubrirán elementos de otras épocas.
Y, por último, el 8 de octubre se celebrará en el Hogar del Jubilado un café-coloquio sobre el edadismo.
