El Ayuntamiento destaca la importancia de los mayores en el Día de las personas de edad

En el Día de las personas de edad que se celebra este 1 de octubre, la concejala del área de Bienestar Social, Yolanda Alonso, ha leído un texto dedicado a los mayores de Guijuelo en el que reivindica que son una figura imprescindible y que no están solos. El Hogar del Jubilado de Guijuelo ha acogido la jornada de convivencia de los usuarios del Centro de Día y los Servicios de Promoción quienes han compartido un aperitivo con sangría, elaborada por los propios usuarios y jamón ibérico.

Además, se han entregado los premios a los mejores en los campeonatos de cinquillo y dominó. Tras jugar al bingo edición especial por esta fecha y participar en una comida diferentes, por la tarde degustarán un chocolate con bizcochos.

Este viernes y como parte del programa se llevará a cabo una jornada intergeneracional con los jóvenes del Centro Joven en el Hogar, ‘Un viaje a través del tiempo’, en el que ambas generaciones descubrirán elementos de otras épocas.

Y, por último, el 8 de octubre se celebrará en el Hogar del Jubilado un café-coloquio sobre el edadismo.