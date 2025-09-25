El Ayuntamiento de Guijuelo cede el terreno para construir 44 viviendas

En la sesión plenaria celebrada este jueves, la Corporación Municipal ha aprobado, con los votos favorables de los concejales del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, y la abstención del PSOE, la modificación de las condiciones del contrato de compraventa firmado con Somacyl para la cesión de 44 solares destinados a la construcción de viviendas de protección pública.

Esta modificación es fruto de una negociación de más de dos años entre el Ayuntamiento y los responsables de Somacyl —entidad dependiente de la Junta de Castilla y León—, tal y como ha confirmado el alcalde, Roberto Martín. El objetivo principal es agilizar la construcción de las 44 viviendas previstas en la zona conocida como la bajada de las piscinas, junto a las 16 ya edificadas.

La medida implica la cesión gratuita del suelo, lo que supone que el Ayuntamiento dejará de ingresar los 264.000 euros establecidos inicialmente en el convenio original. No obstante, el alcalde ha defendido la decisión como una apuesta clara por el interés general:“Creemos que la negociación es más que positiva. Priorizamos el servicio público y la posibilidad de que estas 44 viviendas se construyan el próximo año. Si no hubiéramos cedido gratuitamente el terreno, no tendríamos ni el dinero ni las viviendas”, declaró.