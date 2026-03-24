El Ayuntamiento de Guijuelo confirma que la actuación en el edificio del reloj se pondrá en marcha antes de que acabe la actual legislatura

El Ayuntamiento de Guijuelo ha confirmado durante la sesión plenaria celebrada este martes, 24 de marzo, que la actuación en el edificio del reloj se pondrá en marcha antes de que acabe la actual legislatura.

El objetivo es recuperar la construcción y convertirla en un espacio escénico y en una zona de trabajo de libre uso para que empresarios y vecinos del municipio chacinero realicen reuniones o desarrollen sus respectivas actividades de forma independiente o en colaboración con otros profesionales. "Debería contar con la redacción del proyecto en próximos meses, para poder iniciar la obra en esta o en la próxima anualidad", han señalado fuentes municipales.

El consistorio también ha afirmado que la zona de aparcamiento de autobuses junto al instituto Vía de la Plata debería estar lista enverano. De esta forma, los usuarios pondrán disponer de ella el próximo curso escolar.