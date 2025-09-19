El Ayuntamiento de Guijuelo entrega el maillot de Vingegaard al ganador del sorteo de La Vuelta

La celebración por la llegada de La Vuelta a Guijuelo el pasado viernes culminó con un afortunado sorteo que alegró a un vecino del municipio. Tras la entrega de trofeos a los ciclistas en el podio, se procedió al sorteo de un maillot firmado por el ganador de la 90ª edición de La Vuelta, el danés Jonas Vingegaard.

El concejal de Deportes, Jesús Manuel Hernández, fue el encargado de entregar el premio a Javier Sánchez, poseedor del boleto con el número 682. Sánchez recibió el valioso maillot y, además, un obsequio conmemorativo de esta edición de la competición, un recuerdo especial de una jornada que atrajo a aficionados del ciclismo de toda la región. Este gesto cierra con broche de oro una etapa que ha dejado una gran huella en el municipio chacinero.