El Ayuntamiento de Guijuelo se hará cargo de las deficiencias en las ejecuciones de mejoras en varias calles

El alcalde de Guijuelo ha detallado durante el pleno celebrado este martes las gestiones realizadas por el Ayuntamiento para reasfaltar las calles Filiberto Villalobos, Príncipe Felipe y Carretera de Campillo. Las deficiencias en la ejecución de estas actuaciones han estado presentes en una serie de negociaciones con empresas adjudicatarias e instituciones, con la intención de mejorar el estado de estas vías, que han sido las últimas en recibir obras de asfaltado en la localidad.

En este sentido, el acalde, Roberto Martín, confirmó que “no es nuestra culpa, pero sí nuestra responsabilidad y por eso, en cuanto la situación lo permita, se van arreglar todas las zonas en mal estado de estas calles, para dejarlas como se merecen estas calles principales de la localidad”.

Por otra parte, durante el pleno se ha realizado el sorteo para las mesas de los presidentes y vocales, así como de los suplentes para cada uno de los casos, de cara a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. El sorteo se ha realizado a través de una aplicación digital y a partir de este martes, desde el Ayuntamiento se pondrán en contacto con todas aquellas personas que tendrán formar las mesas electorales.