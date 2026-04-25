Campillo de Salvatierra honra a San Marcos con el arrope de Guijuelo

La Entidad Local Menor de Campillo de Salvatierra ha vivido este sábado 25 de abril una de sus jornadas más señaladas en el calendario con la celebración de la festividad de San Marcos. Una cita que, como es tradición, ha combinado la devoción religiosa con el sentimiento de comunidad entre sus vecinos.

Los actos centrales han dado comienzo con la celebración eucarística en honor al santo, seguida de la solemne procesión. La imagen de San Marcos ha recorrido las principales calles de la localidad, acompañada por la música y el fervor de los asistentes que no han querido faltar a su cita anual.

En esta ocasión, el Ayuntamiento de Guijuelo ha querido mostrar su apoyo a la localidad. Representantes del consistorio guijuelense han acompañado a los vecinos y a la corporación local de Campillo durante los actos institucionales y religiosos, reforzando los lazos que unen a ambas administraciones en un día de convivencia y tradición.