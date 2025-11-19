Carbajosa refuerza sus zonas verdes con la incorporación de 42 nuevos árboles

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada avanza en su plan de renovación y mejora del arbolado urbano con la próxima adquisición de 42 nuevos ejemplares para diversas calles, plazas y parques del municipio.

El concejal de Parques y Jardines, Ángel Manso, visitó este martes un vivero para seleccionar las especies que se sumarán a las zonas verdes, sustituyendo árboles envejecidos o deteriorados y ampliando las áreas existentes.

La nueva plantación incluirá especies variadas como plataneros, acacias, moreras, almeces y arces plateados. Además, el Ayuntamiento está valorando la incorporación de dos especies nuevas, que se plantarían de forma alterna para generar un entorno más atractivo y variado, sirviendo a su vez de protección contra plagas y enfermedades.

La selección de las especies se ha basado en criterios de sostenibilidad y bienestar, priorizando la resistencia al clima local, el bajo mantenimiento, la capacidad de ofrecer sombra en zonas de paso y la aportación estética al paisaje urbano.

El objetivo es asegurar que los árboles elegidos sean los más adecuados para favorecer un crecimiento sostenible y evitar problemas futuros relacionados con el crecimiento de raíces, enfermedades o alergias.

El consistorio prevé iniciar la plantación de los nuevos árboles en las próximas semanas, una vez completados el proceso de selección y el transporte desde el vivero. Con esta actuación, Carbajosa sigue avanzando hacia un modelo de urbanismo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.