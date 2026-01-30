Carmen Sevilla, el Mono Burgos, Concha Velasco o Matías Prats, cuarenta años de historia de la fiesta de la matanza que dio a conocer Guijuelo

¿Qué evento podría reunir en un pueblo de Salamanca a personajes como Chicho Ibáñez Serrador o Jorge Javier Vázquez, a cantantes como Concha Velasco, Charo Reina o Carmen Sevilla, a actores de la talla de Sancho Gracia, Pepe Sancho, Florinda Chico o Fernando Esteso o deportistas como Roberto Carlos, el Mono Burgos, Marino Lejarreta o David Meca? Solo podría ser Guijuelo y su fiesta de la matanza que durante cuatro décadas ha sido un imán para todo tipo de deportistas, periodistas, artistas y famosos que sin miedo al frío invierno salmantino no dejaban pasar la ocasión para disfrutar de la fiesta chacinera por excelencia, del buen jamón y de los guisos y productos del cerdo que empezarían a llamarse marisco de pocilga.

La fiesta de la matanza típica de Guijuelo cumple cuarenta años y lo hace mirando hacia el futuro de la villa sin olvidar el pasado que ha dado a conocer a la localidad en todo el país. Un pasado que ha forjado unas importantes raíces chacineras en la localidad que han evolucionado a una industria pionera. Raíces que se muestran en la fiesta de la matanza, donde cada paso del proceso se hace de forma artesanal y a la antigua usanza para disfrute del público, los matanceros de honor que durante cuatro fines de semana seguido llegan a la villa para empaparse de la tradición y para honrar a los maestros chacineros que han dado reconocimiento a Guijuelo.

Primer cartel de la matanza recogido por Damián Martín

El origen de la fiesta de la matanza arrancó con un grupo de amigos. Bernardino Rodilla, Jesús Merino y Buenaventura Carrasco tuvieron la idea que se llevó a cabo por primera vez en 1986. Comida, folclore típico y ganas, según narra Damián Martín en su libro “Matanza típica de Guijuelo. 25 años con la tradición”. Desde ese momento, año tras año, la matanza típica cogió forma e impulso. En 1989 llegaron los matanceros de honor. El primero fue un joven José María Aznar que en ese momento era presidente de la Junta de Castilla y León. A partir de ese año los nombres de famosos no paran. El poeta Pepe Ledesma, el escritor Gonzalo Torrente Ballester, la torera Cristina Sánchez, el actor Juan Echanove, el ciclista Laudelino Cubino o el doctor Ramón Sánchez Ocaña fueron matanceros o pregoneros durante los primeros años de la matanza.

Gonzalo Torrente Ballester como matancero en Guijuelo en una imagen publicada por Damián Martín

Una fiesta que tuvo mucha acogida por los periodistas, tanto los locales como los foráneos. De hecho, llegaron a Guijuelo profesionales como Tico Medina, Matias Prats padre, Julio César Iglesias, Luis Carandell, Ciudadano García, José Ribagorda, J.J. Santos, Nieves Herrero, Juan Ramón Lucas, Olga Marset, Pepe Calabuig, Goyo González, Tomás Roncero, Jesús Álvarez, Paloma Gómez Borrero o Sandra Golpe, entre otros.

Carmen Sevilla, Pepe Sancho, Poti, Reyes Monforte y Hugo Stuven en una imagen publicada por Damián Martín

La lista de famosos es casi interminable. El Viti, Florinda Chico, Fernando Esteso, Carmen Machi, los niños de la serie Cuéntame, Eva H, Carlos Latre, Chicho Ibáñez Serrador, el Cordobés, Roberto Brasero, Ramos Marcos, y un largo etcétera de personajes que durante el mes de febrero llegan a la villa para aprender de la tradición y el buen hacer en el ibérico.

Bailes en la matanza de Guijuelo | ARCHIVO

Cuarenta años dan para mucho y la matanza ha evolucionado con el paso de los años. De una matanza nocturna durante un día, pasó a dos días con una jornada matinal y finalmente fueron cuatro fines de semana del mes de febrero, tal y como se celebra en la actualidad. Las majas de la matanza, cofradías de prensa y gastronómicas, los bailes del grupo local El Torreón, que colaboran desde la primera edición, los matachines y todos los que han preservado la tradición y los modos artesanos en un mundo industrializado son parte fundamental de la matanza. Un trabajo que desafía frío, nieve o lluvia y que año tras año permite a los guijuelenses comulgar con sus ancestros, con los rituales de un proceso ancestral que se transmitía de padres a hijos.

Las degustaciones de chichas y productos de la matanza, la música, las actividades culturales y el ambiente han hecho que la cita con Guijuelo sea ineludible año tras año, un referente que ha popularizado una tradición que todavía se mantiene en el mundo rural, que resiste y que mantiene una de las costumbres más antiguas de la provincia.

El escritor Jorge Díaz será el pregonero de la 40 edición de la Matanza Típica de Guijuelo | Ayuntamiento de Guijuelo

La matanza de Guijuelo de 2026 con el escritor Jorge Díaz como pregonero

El próximo 6 de febrero comenzará la matanza de Guijuelo este 2026 que tendrá como pregonero al escritor Jorge Díaz, integrante de Carmen Mola y premio Planeta 2021. Durante cuatro fines de semana Guijuelo se echará a la calle para mostrar el paso a paso de las matanzas tradicionales. El primer fin de semana la jornada matancera estará dedicada al gremio chacinero. Por su parte, el 14 de febrero tendrá lugar una jornada que conjugará la tradición, con el carnaval y el día de los enamorados. El sábado 21 de febrero tendrá lugar la matanza nocturna, que vendrá acompañada de la Fiesta de la Pesada, mientras que al día siguiente se realizará la Fiesta del Mondongo en la plaza Mayor. Y el último fin de semana, el del 27 al 29 de febrero, se inaugurará la VIII feria gastronómica en la plaza Mayor, mientras que el sábado la Matanza Tradicional contará con los arrieros de Acasan y paralelamente se llevará a cabo el XXVIII Capítulo de la Cofradía Gastronómica de Guijuelo y el cierre de la programación con la Fiesta del Mondongo.