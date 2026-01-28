El Carnaval de Guijuelo combina mar e identidad ibérica en su tercera edición

El Ayuntamiento de Guijuelo organiza el III Concurso de Carnaval, que se celebrará el próximo martes 17 de febrero en la carpa instalada en la Plaza Mayor. El certamen apuesta este año por la temática ‘Fantasía Marina y Esencia Ibérica’, una propuesta que combina creatividad, imaginación y tradición.

La participación en el concurso es gratuita y está abierta a personas de todas las edades, que podrán presentarse de forma individual, en pareja o en grupo. Las inscripciones podrán realizarse de manera presencial en el Centro Cultural de Guijuelo o a través del correo electrónico carnavalibericoguijuelo@gmail.com, hasta el 11 de febrero a las 14:00 horas.

El certamen contará con varias categorías, entre las que se incluyen la categoría Etiqueta Negra, destinada a niños de 0 a 3 años; la categoría Etiqueta Roja, para participantes de 7 a 13 años; y la categoría Etiqueta Verde, dirigida a grupos.

Los ganadores recibirán premios consistentes en productos ibéricos y vales de compra.