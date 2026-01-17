"Carnaval a todo mar": la temática para los disfraces en el carnaval de Guijuelo 2026

La maquinaria festiva de Guijuelo ya se ha puesto en marcha. El Ayuntamiento, a través de su departamento de Cultura, ha anunciado oficialmente la temática que servirá de hilo conductor para las próximas fiestas de invierno: ‘Carnaval a todo mar: Guijuelo zarpa 2026’.

Con esta propuesta, la villa chacinera se prepara para una aventura marítima donde piratas, marineros, criaturas del océano y navíos imaginarios tomarán las calles. La temática busca fomentar la creatividad de los vecinos y peñas a la hora de diseñar sus disfraces y carrozas para los desfiles.

El Consistorio ha confirmado que el programa festivo se desarrollará desde el viernes 13 hasta el martes 17 de febrero.

Según fuentes municipales, las citas del programa se darán a conocer próximamente, pero ya se adelanta que la planificación contará con propuestas variadas y destinadas a todos los públicos, desde los más pequeños con talleres y desfiles infantiles, hasta los mayores con verbenas y concursos.