El Centro Cultural de Guijuelo abre este lunes la inscripción para el curso 2025-26

El próximo lunes, 8 de septiembre, se abre el plazo de inscripción para los diferentes cursos y talleres del Centro Cultural de Guijuelo para el curso 2025-2026. Los interesados podrán formalizar su matrícula presencialmente en el centro, de 10:00 a 14:00 horas.

Para facilitar el proceso, también se ha habilitado la opción de realizar la inscripción online. La documentación necesaria se puede descargar en la página web cultura.guijuelo.es y enviarla al correo electrónico guijuelocentrocultural@gmail.com. Para cualquier consulta, se han dispuesto los teléfonos 923 15 80 45 y, para consultas por WhatsApp, el 608 228 042.

La oferta formativa de este año, que en su mayoría iniciará en octubre, incluye las diversas disciplinas de las Escuelas Municipales. Entre las novedades destacadas, el centro incorpora propuestas relacionadas con el teatro, como ‘Pandilla teatrera’, ‘Tertulias teatreras’ y ‘Titirigateando’, esta última especialmente diseñada para niños de entre 0 y 36 meses.