“Los cisnes” y “Mary Carmen y sus muñecos” se llevan el concurso de Carnaval de Guijuelo 2026

Guijuelo se ha vestido de matanza y, por supuesto, de carnaval. En esta segunda cuestión, ha organizado un muy buen concurso de disfraces que ha hecho que la gente del municipio haya competido por llevarse cualquiera de los premios, desde lotes preparados por el Ayuntamiento hasta los 400 euros de colocarse en lo más alto del podio.

Los ganadores en las categorías de grupos han sido “Los Cisnes”, donde han demostrado que el ingenio humano no tiene límites con un muy buen traje confeccionado por ellos mismos. El primer premio han sido 400 euros y un jamón de Guijuelo. En segundo lugar ha sido para “El bosque encantado”, con 200 euros y un lote; el tercero para “Los Babys”, con 100 euros y un lote; y el cuarto, quinto y sexto, donde se han llevado lotes de productos, para “Parchís”, “Cuervos y pavos reales” y “Los pescadores y sus merluzas”.

En la categoría individual o pareja, los primeros puestos han estado muy reñidos, con un primer premio para “Mary Carmen y sus muñecos”, donde se ha llevado 200 euros y un lote; el segundo para “Pedroche recicla” con 100 euros y un lote; y el tercero para “Bárbaro Vikingo” con 50 euros y un lote. El cuarto, quinto y sexto han sido para “Los guardianes del arco iris”, “Los cupido” y “Divertidos payasos”.

El sorteo del concurso carnavalero se lo ha llevado San Castro, donde podrá disfrutar de un buen jamón.