Comienza el Reto Lector de Guijuelo diseñado para niños, adultos y familias

Con el comienzo del mes de enero la biblioteca de Guijuelo ha presentado una propuesta que se prolongará durante todo el año y que fomenta el hábito de lectura, la sexta edición del Reto Lector que mantiene sus categorías: infantil, familiar y adultos. Este año y bajo el lema, ‘Girando lecturas. Gira, lee y crece, porque cada lectura, como la ruleta tiene sorpresas en cada tirada y en cada letra’ se propone un formato de ruleta con letras del abecedario asociadas a una categoría diferente.

El plazo para participar finaliza el 27 de febrero y cada uno de los lectores en categoría adulta y familiar leerán un máximo de 22 libros, que podrán ser 19 si se logran cinco comodines. Y los infantiles deberán leer un máximo de 12. Para la edición de este año se ha buscado realizar una selección de publicaciones diferentes, originales y la búsqueda de nuevas lecturas.

En relación al Reto Lector de 2025, 159 personas lograron superarlo: 85 en adultos y 36 tanto en infantil como en familiar, además de las 2 de juvenil. Como en ediciones anteriores sólo se sellarán los libros leídos en préstamo de la Biblioteca.