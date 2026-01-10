Comienza el Reto Lector de Guijuelo diseñado para niños, adultos y familias
Cada participante de las categorías adulta y familiar tendrá que leer 22 libros durante el año, mientras que los infantiles serán 12
Con el comienzo del mes de enero la biblioteca de Guijuelo ha presentado una propuesta que se prolongará durante todo el año y que fomenta el hábito de lectura, la sexta edición del Reto Lector que mantiene sus categorías: infantil, familiar y adultos. Este año y bajo el lema, ‘Girando lecturas. Gira, lee y crece, porque cada lectura, como la ruleta tiene sorpresas en cada tirada y en cada letra’ se propone un formato de ruleta con letras del abecedario asociadas a una categoría diferente.
El plazo para participar finaliza el 27 de febrero y cada uno de los lectores en categoría adulta y familiar leerán un máximo de 22 libros, que podrán ser 19 si se logran cinco comodines. Y los infantiles deberán leer un máximo de 12. Para la edición de este año se ha buscado realizar una selección de publicaciones diferentes, originales y la búsqueda de nuevas lecturas.
En relación al Reto Lector de 2025, 159 personas lograron superarlo: 85 en adultos y 36 tanto en infantil como en familiar, además de las 2 de juvenil. Como en ediciones anteriores sólo se sellarán los libros leídos en préstamo de la Biblioteca.
