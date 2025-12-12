El concurso solidario de adornos de árbol de Navidad 2025 de Guijuelo ya tiene ganadores
En esta edición participaron treinta y siete conjuntos, todos ellos valorados por un jurado compuesto por profesionales del ámbito cultural y social
El Ayuntamiento de Guijuelo ha dado a conocer a los ganadores del Concurso Solidario de Adornos de Árbol de Navidad 2025, una iniciativa que un año más ha reunido creatividad, espíritu festivo y apoyo a causas benéficas. En esta edición participaron treinta y siete conjuntos, todos ellos valorados por un jurado compuesto por profesionales del ámbito cultural y social.
El tribunal estuvo presidido por Sandra Méndez, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Guijuelo, y contó como vocales con María José Sánchez, presidenta de la asociación Síndrome de Turner Alejandra Salamanca (Astas CyL); Jorge Orejudo, profesor de arte; Magdalena Gómez, ludotecaria y diseñadora de arte; y Yoana Izquierdo, bibliotecaria y diseñadora de joyería artesanal y complementos.
Tras la deliberación, el jurado decidió conceder los siguientes premios:
Primer premio: Paleta ibérica y productos de Navidad, donados por empresas de Guijuelo y su comarca, para el número 16, “Gnomos del amor”, elaborado por Josefa Martín Fernández, de Guijuelo.
Segundo premio: Cesta con productos ibéricos y navideños, también donada por empresas locales, para el número 10, “Flying to the stars”, presentado por Alejandra Monfort Sánchez, de Miranda de Ebro (Burgos).
Tercer premio: Cesta con productos ibéricos y de Navidad para el número 11, “Arte navideño solidario”, de Rosario Ramos Carrasco, de Guijuelo.
