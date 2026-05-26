Cortada la carretera entre Guijuelo y Berrocal de Salvatierra

Con motivo de la ejecución de las obras de “Ensanche y refuerzo de firme de la DSA-206, N-630 a Guijuelo por Pedrosillo de los Aires” la vía estará cortada al tráfico desde este miércoles.se procederá al cierre total al tráfico de un tramo de dicha vía.

El corte afectará específicamente al tramo comprendido entre la intersección con la carretera DSA-216 (N-630 a Berrocal de Salvatierra por Pizarral) y la intersección con el camino municipal de Palacios de Salvatierra de Cabezuela de Salvatierra.

Corte DSA 206 entre Guijuelo y Berrocal de Salvatierra

Según la planificación prevista, la carretera permanecerá cerrada al tráfico de vehículos desde el próximo día 27 de mayo hasta el 22 de septiembre de 2026. Estas actuaciones forman parte del proyecto de mejora del tramo Berrocal de Salvatierra a Guijuelo (N-630).

Para facilitar la movilidad de los usuarios durante el periodo de obras, la Diputación recomienda seguir los itinerarios alternativos que se detallan en el plano informativo adjunto a esta comunicación.