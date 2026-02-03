Día Internacional de Internet Seguro, carnaval o San Valentín, entre las actividades para los jóvenes de Guijuelo en febrero

La agenda joven de Guijuelo trae durante este mes de febrero multitud de actividades para el disfrute de los chacineros y chacineras. Desde la celebración de San Valentín y pasando por las manualidades, habrá todo tipo de eventos que abarcarán tanto a los pequeños de la localidad como a los adolescentes.

Durante la semana del 3 al 5 de febrero destacan tanto ‘Kahoot!’, para abordar el internet seguro, además de estrenar un juego llamado “Pelusas”. En la semana del 10 al 12 de febrero se realizará un Do It Yourself por San Valentín, además de una fiesta carnavalera con photocall y música.

Al igual que Guijuelo acogerá su esperada matanza, los jóvenes tendrán protagonismo en la misma del 17 al 19 de febrero. El día 20 será el turno del campeonato de EA FC 26 y el 21 habrá Geocaching.

En la semana del 24 al 26 de febrero se realizarán actividades de reciclaje, además de “La ruleta joven” a modo de televisión el día 27 y otro Do It Yourself el día 28 de febrero.