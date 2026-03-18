Este es el dinero que guardaba “Bonifacio”, el cerdo-hucha solidario de la Matanza de Guijuelo

Todos los que han participado en las degustaciones de la matanza han aportado una parte de todo lo recaudado en el interior de Bonifacio, un gran cerdo de barro que ha ido guardando todas las donaciones durante el mes que ha durado la matanza.

Bonifacio, la ‘hucha solidaria de la Matanza’ se ha abierto ya en el Museo de la Industria Chacinera, con la presencia del Juez de Paz, José Conde, las Águedas de Guijuelo y los matarifes que participan en las jornadas matanceras. La recaudación ha ascendido a 1.147 euros recaudados gracias a las donaciones.

Tras abrir y contabilizar lo recaudado, una representación del Ayuntamiento de Guijuelo, encabezada por la concejala de Turismo y Hostelería, Sandra Méndez, ha hecho entrega de este importe a César Rodríguez, presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, Seom, que irá destinado a una beca para financiar un proyecto de investigación.