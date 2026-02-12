El embalse de Santa Teresa abre sus compuertas y pondrá en aviso amarillo el río Tormes

Este es el estado actual del pantano de Santa Teresa tras las lluvias de los últimos días en Salamanca

El embalse de Santa Teresa siatuará en nivel amarillo el Tormes según ha informado la Confederación Hidrográfico del Duero, lo que hace que tengan que seguir manteniendo la vigilancia en los ríos y arroyos de la comunidad tras las lluvias que han tenido lugar en las provincias durante los días anteriores.

Aprovechando además que las precipitaciones darán un pequeño respiro en diferentes puntos de la región, la CHD aprovechará para desembalsar algunas de las presas de Castilla y León, entre ellas la cercana a la localidad de Guijuelo.

Del mismo modo, también se desembalsarán los embalses de Cuerda del Pozo, Villameca, Las Vencías y Linares del Arroyo. El de Santa Teresa, dependiente este último del Tormes, ha alcanzado una situación de 314 metros cúbicos por segundo, muy por debajo del umbral rojo situado en los 500 metros cúbicos por segundo.

Así pues, desde la propia Confederación Hidrográfica del Duero se quiere destacar la importancia de los embalses para evitar tragedias naturales, además recordar que se llevan realizando este tipo de actuaciones desde hace días.